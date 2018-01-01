Известна причина смерти женщины, которая вышла из пансионата в Слоке, заблудилась и прошла 10 км

74-летняя пенсионерка Надежда Васильева, которая 1 апреля 2018 года вышла из Слокского пансионата и пропала, и которую 2 апреля с утра до вечера по просьбе близких искали добровольцы bezvests.lv, 2 апреля около полудня найдена в Бигауньциемсе на берегу моря, в пляжной зоне, в снегу, в 10 километрах от пансионата.

К сожалению, без признаков жизни. Как сообщили родные погибшей, причина смерти - переохлаждение, вышедшая в час дня из пансионата Надежда страдала провалами памяти и, скорее всего, заблудилась.

Сотрудники пансионата сообщили о пропаже постоялицы после 18 часов. Поиски в округе результатов не дали. «В этот день было холодно, ночью морозно. Смерть пенсионерки, по результатам экспертного заключения, наступила в Пасху, 1 апреля между 21.00 и 22.00 часами...

Заметив лежащего человека, кто-то просто анонимно вызвал скорую, а скорая уже полицию.»

- рассказала добровольцам bezvests.lv невестка пропавшей Юлианна.

К сожалению, в праздничные дни из-за выходных с информацией в госструктурах было сложно, проводившим поиски добровольцам никто не сообщил, что в Тукумском районе найдена женщина. И добровольцы, и близкие узнали о трагической смерти намного позднее.