Кучинскис в лизинг приобрел новый автомобиль

Премьер министр Латвии Марис Кучинскис приобрел Mitsubishi Outlander 2017 года выпуска, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за прошлый год.

Автомобиль куплен в лизинг за 27 100 евро. Ранее Кучинскису принадлежал «Mitsubishi Outlander» 2012 года выпуска.

В прошлом году самый большой доход Кучинскису обеспечила зарплата премьера - 63 124 евро, а за прежний автомобиль он получил 10 700 евро от ООО «Skandi Motors».

Премьер-министр также декларировал долговые обязательства на сумму 28 808 евро. За год они выросли на 10 351 евро.

Кучинскису также принадлежат земля и постройка в Йерценской волости.