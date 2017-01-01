Вице-мэр Риги Америкс неплохо подзаработал на быстрых кредитах

В прошлом году вице-мэр Риги Андрис Америкс в качестве процентов на предприятиях быстрых кредитов АО 4finance и Mogo получил около 235 000 евро прибыли, свидетельствует поданная им в Службу госдоховов декларация должностного лица за 2017 год.

Доходы Америкса от быстрых кредитов в прошлом году выросли – так в 2016 году его доход по этой позиции составил 200 000 евро, а в 2017 году 30 000 евро Америкс получил в качестве процента от 4finance и 205 000 евро – от Mogo.

Также Америксу принадлежат облигации в размере 2,5 миллиона евро, 100 000 евро и 300 000 долларов. В прошлом году Америкс увеличил вложения в облигации, в разделе сделок отметив покупку облигаций на сумму 500 694 евро и 100 000 евро.

Самые большие доходы – 335 000 евро – Америкс получил от сделок с ценными бумагами Swedbank.

Общий доход Америкса в 2017 году составил 645 000 евро, что на 100 000 евро больше, чем в 2016 году. Из общих доходов 48 000 составила зарплата в Рижском свободном порту, а самая маленькая сумма приходится на зарплату вице-мэра Риги – 29 000 евро.

Америкс отметил в декларации накопления в 8000 евро наличными и 295 000 евро в безналичном виде. У Америкса нет долгов и он выдал займы на общую сумму в 155 000 евро – точно такая же сумма была указана в прошлой декларации.

Согласно декларации, Америксу принадлежат пять объектов недвижимости: три в Броцены и по одному в Броценской волости и Юрмале, а также Volvo V90 2017 года.

Помимо должности вице-мэра, Америкс является председателем правления в Рижском свободном порту и в Ассоциации Латвийских портов, держателем долей капитала в Rīgas ūdens, Rīgas nami, Rīgas meži, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas serviss, Getliņi EKO и Rīgas siltums. Помимо этого, Америкс занимает пост члена совета Фонда финансового выравнивания самоуправлений в Министерстве финансов, председателя партии Gods kalpot Rīgai, члена правления Tava Rīga («Твоя Рига»), члена совета Латвийского баскетбольного союза, председателя Комиссии городского имущества Рижской думы, депутата думы и этот список еще можно продолжить.