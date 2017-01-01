Советы от эксперта, как вернуть переплаченный подоходный налог с населения

О процессе заполнения годовой декларации о доходах и его целесообразности в обществе ходит множество мифов. Мол, заполнить декларацию сложно и для этого нужно провести несчетное количество часов в очередях в Службе государственных доходов, а делать это стоит лишь в том случае, если накоплен целый мешок с чеками. К тому же, после всех этих усилий государство возвращает лишь сущие копейки. Что из всего этого – правда, а также что нужно учитывать при заполнении декларации, рассказывает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

1. Не пренебрегайте заполнением декларации и проверьте, какую сумму можете вернуть!

Как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому советуем не пренебрегать заполнением декларации, считая, что все равно ничего не вернут, а проверить, действительно ли это так. Это удобно можно сделать в системе электронного декларирования Службы государственных доходов (EDS) https://eds.vid.gov.lv/, используя для авторизации электронную подпись или зайдя через Latvija.lv с паролями интернет-банка. Возможно, заглянув в EDS, вы будете приятно удивлены, ведь чем меньше зарплата, тем больше может быть сумма возвращенного налога.

5 советов, как вернуть переплаченный подоходный налог с населения

Учитывая дифференцированный необлагаемый минимум, особенно важно подавать декларацию получателям небольших заплат. Таким образом, если ваша заработная плата в прошлом году была до 1100 евро «на бумаге», то у вас образовалась переплата налога, так как в момент выплаты зарплаты применялся более низкий необлагаемый минимум, чем фактически положено. Например, если в 2017 году вы получали до 400 евро «на бумаге» и у вас нет зарегистрированных иждивенцев, то, подав декларацию, только за дифференцированный необлагаемый минимум вы сможете вернуть 151 евро. А если у вас были еще и расходы на образование или медицинские услуги и у вас сохранились необходимые чеки, то сумма возвращенного налога получится еще больше. В свою очередь, если зарплата «на бумаге» была 600 евро, переплата, образовавшаяся в результате дифференцированного необлагаемого минимума, составит 108 евро, а при зарплате в размере 800 евро от государства можно вернуть 65 евро.

Переплаты налога за дифференцированный необлагаемый минимум не будет у тех, кто в прошлом году получал «на бумаге» 1100 евро и больше. Правда, нужно учитывать, что на сумму переплаты, образовавшуюся в результате дифференцированного необлагаемого минимума, влияют также полученные вами дополнительные доходы и другие льготы. Рассчитать, какую сумму подоходного налога можно вернуть от государства, вам поможет разработанный Институтом финансов Swedbank калькулятор.

2. Получив чек, сразу сфотографируйте и зарегистрируйте его!

Если раньше от заполнения декларации вас удерживало собирание чеков и затратный по времени процесс их регистрации, то теперь вы можете, не дожидаясь наступления 1 марта, зарегистрировать все чеки сразу после их получения в мобильном приложении Службы государственных доходов «Оправданные расходы», тем самым экономя время при заполнении декларации. Все зарегистрированные в приложении чеки автоматически появятся в вашей годовой декларации, существенно облегчая процесс ее заполнения и снижая вероятность возникновения ошибки при выборе соответствующей графы оправданных расходов. Следует отметить, что с этого года была увеличена сумма оправданных расходов на образование и медицину, следовательно, подав декларацию в следующем году, вы сможете вернуть переплаченный налог с 600 евро вместо нынешних 215. Это означает, что мотивация собирать чеки и раз в год уделять немного времени заполнению декларации будет в три зраза больше!

3. Используйте все возможности. позволяющие вернуть переплату налога!

Многие знают, что переплаченный налог можно вернуть за расходы на медицину и образование, а также за взносы в 3-й пенсионный уровень или страхование жизни с накоплением средств. Но не все помнят о том, что:

· ограничение суммы оправданных расходов в 215 евро не относится к плановым операциям и стоматологическим услугам. В этом случае переплаченный налог с полной суммы расходов можно вернуть уже в год подачи декларации;

· если вы работали неполный год, необлагаемый минимум применялся не в полном объеме, следовательно, вы можете вернуть неиспользованную часть положенного вам минимума за те месяцы, в которые вы не работали;

· если вы по какой-то причине забыли заранее зарегистрировать иждивенца/-ев, вы можете потребовать вернуть переплаченный налог за неиспользованные льготы;

· к расходам на лечение относится также покупка полиса обязательного страхования здоровья;

· родители могут вернуть часть расходов за детские кружки или образование по интересам.

4. Не забудьте указать в декларации оправданные расходы членов своей семьи, если они не хотят или не могут сделать это в своих декларациях!

Родители, как правило, включают в свои декларации оправданные расходы за своих детей, однако закон предусматривает гораздо более широкие возможности. Таким образом, вы можете указать в своей декларации оправданные расходы других членов своей семьи, например, родителей, бабушек или дедушек, прабабушек и прадедушек, супруга или супруги, а также несовершеннолетних братьев и сестер, независимо от того, работали ли они. Правда, в этом случае следует учитывать, что возвращаемая сумма не может превысить уплаченный в течение года подоходный налог с населения. Для каждого лица, включенного в декларацию, предусмотрен отдельный лимит в 215 евро.

5. В каких случая вы не можете претендовать на возврат подоходного налога?

Вернуть переплаченный подоходный налог с населения могут только те лица, которые платили подоходный налог с населения по ставке 23%. Следовательно, переплаченный налог нельзя вернуть, если:

· вы не работали, и у вас не было официальных, облагаемых подоходным налогом с населения доходов;

· сумма полагающихся вам льгот была настолько большой, что подоходный налог не начислялся. Например, при зарплате в 500 евро «на бумаге» и наличии двух зарегистрированных иждивенцев переплата налога не образуется, так как он просто не платиться;

· вы не платили подоходный налог с населения по полной ставке в размере 23% (все те, кто платит подоходный налог с населения по сниженной ставке – работники микропредприятий, плательщики патентной платы и др.).