Э-рецепты: что должен знать каждый

С начала года про электронные рецепты написано много, но у жителей Латвии по-прежнему возникают вопросы при получении в аптеке выписанных врачом препаратов. Национальная служба здоровья решила обобщить об э-рецептах важную информацию, которую необходимо знать всем.

Во-первых, при покупке лекарств в аптеке по электронному рецепту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или ID. Ни пенсионерское удостоверение, ни водительские права здесь не годятся.

Во-вторых, при покупке лекарства для вашего ребенка назовите его имя и фамилию. У несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет) есть профиль пользователя E-veselība, который связан с профилями его родителей или опекунов. Поэтому, чтобы приобрести лекарство для своего несовершеннолетнего ребенка, родитель в аптеке должен предоставить только свой личный документ и назвать имя и фамилию ребенка.

В-третьих, при покупке лекарства для другого человека нужно знать идентификационный номер его э-рецепта. Например, чтобы приобрести препарат для другого члена семьи, бабушки или соседа необходимо назвать фармацевту номер э-рецепта, фамилию и имя пациента и представить документ, удостоверяющий личность получателя, чтобы его отметили в системе. Называть персональный код другого человека или показывать его документы в аптеке не нужно.

В-четвертых, можно попросить врача указать в э-рецепте, что лекарство будет приобретать только определенный человек.

В-пятых, если вместо самого пациента его э-рецепт регулярно предъявляет в аптеке другой человек, то он (пациент) имеет право на портале E-veselība делегировать полномочия использовать свои данные профиля другому лицу на некоторый период времени. Это позволит получать лекарства, не указывая в аптеке номер ID рецепта, а лишь обходясь предъявлением удостоверяющего личность документа и фамилией пациента.

Передать другому лицу доступ к своим данным можно на портале eveseliba.gov.lv - в разделе Tiesību deleģējumi. Уполномоченный человек сможет также открывать или закрывать электронные больничные, просматривать информацию о медицинских данных пациента: диагнозы, аллергии, используемые препараты.

Для того, чтобы просмотреть информацию обо всех своих э-рецептах, нужно авторизоваться на портале E-veselība. В своем профиле, в разделе Receptes, можно увидеть названия выписанных медикаментов, их дозы, даты и сроки действия.

На компенсируемые государством препараты обязательна выписка электронных рецептов. В бумажном виде все еще можно выписывать:

индивидуально компенсируемые лекарства;

препараты списка М;

медицинские приборы;

если покупку медикамента компенсирует страховая компания;

если пациент использует рецепт в одной из стран ЕС, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне;

если лекарство выписано пациенту, не занесенному в Регистр жителей;

если выписка э-рецепта невозможна из-за технических проблем с E-veselība.