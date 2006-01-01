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KNAB провел обыск на предприятии «Latvijas Autoceļu uzturētājs»

LETA
Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск в ГАО «Latvijas Autoceļu uzturētājā» (ЛАУ), сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Обыск был проведен в среду, 4 апреля. В ЛАУ не могли сообщить, в связи с чем он проводился.

Также в компании сообщили, что ни один работник предприятия задержан не был.

С БПБК агентству ЛЕТА связаться пока не удалось.

ЛАУ учреждено в 2006 году путем объединения четырех предприятий - АО «Централа региона цели», AО «Латгалес цели», АО «Курземес цели» и АО «Видземес цели». ЛАУ обеспечивает содержание и повседневное обслуживание государственных автодорог, магистральных, транзитных улиц и др., а также занимается производством щебня, гравия и песка.

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