Декларация Вейониса: долгов, машин и недвижимости нет

В прошлом году зарплата президента Латвии Раймонда Вейониса уменьшилась на 2170 евро, а безналичные денежные накопления увеличились почти на 10 тыс. евро, свидетельствует поданная им декларация о доходах государственного должностного лица за 2017 год.

В 2016 году Вейонис получил в виде зарплаты 57 381 евро, а в 2017 году - 55 211 евро. Выплаченная президенту компенсация увеличилась с 12 666 евро в 2016 году до 13 389 евро в 2017-м.

В прошлом году страховая компания АО SEB Dzīvības apdrošināšana выплатила Вейонису страховое возмещение в размере 5765 евро, а АО Citadele banka выплатил 55 евро в виде процентов.

В 2017 году президент накопил безналичными деньгами 141 450 евро в банке Citadele, 28 092 евро и 1041 доллар США - в SEB bank, 2541 евро - в АО SEB atklātais pensiju fonds и 802 евро - в АО SEB Dzīvības apdrošināšana.

Долговые обязательства и займы суммой свыше 20 установленных Кабинетом министров минимальных зарплат, а также принадлежащие ему недвижимость и транспортные средства Вейонис не задекларировал.