Чакша: очереди к врачам-специалистам уменьшились в среднем на 42%

В результате реформы в здравоохранении очереди к специалистам уменьшились в среднем на 42%, но местами они еще очень большие, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Самые большие очереди на обследования уменьшились на 33%, очереди на услуги дневных стационаров - на 68%. При этом очереди там остаются самыми долгими - на отдельные услуги время ожидания составляет более 500 дней.

По мнению министра, достигнутый результат свидетельствует, что реформа идет в верном направлении.

Перед реформой очереди были самыми большими к таким врачам, как эндокринолог, гинеколог, ревматолог, офтальмолог, уролог, пульмонолог - всего 17 специальностей. В решение этой проблемы было вложено 3,4 млн евро.

Например, перед тем, как были вложены средства, в стационаре Восточной больницы «Бикерниеки» очередь на консультацию к глазному врачу составляла 150 дней, теперь 31. Время ожидания приема эндокринолога сократилось с 117 до 33 дней, кардиолога - со 133 до 59 дней.

Министр признает, что в отдельных случаях время ожидания остается очень большим. Например, к ревматологу в клинической больнице им. Страдиньша в очереди нужно стоять 450 дней.

По словам Чакши, до осени, то есть до выборов в Сейм, остается много задач, в том числе разработка технических условий к новой государственной системе страхования здоровья.