Зарплата главы Lattelecom за год выросла на 76 тысяч

Председатель правления телекоммуникационной компании Lattelecom Юрис Гулбис в прошлом году заработал 389 499 евро, что на 76 257 евро больше, чем в 2016 году.Такие сумы обозначены в годовой декларации за 2017 год, которую Гулбис уже подал в СГД.

Общий доход Гулбиса за 2017 год составил 396 195 евро.

Кроме зарплаты в Lattelecom он получил два страховых возмещения. 2978 евро выплатила Ergo Life Insurance и 1963 евро BTA Baltic Insurance Company. 1344 евро было олучено от Службы поддержки села и 410 евро в качестве пособия от VSAA.

Денежные накопления в AS Swedbank увеличились с 116 078 евро до 154 805 евро.

Ранее сообщалось, что в 2015 году зарплата Гулбиса была 503 825 евро, а в 2014 году - 392 029 евро.