Россия «показывает мускулы»: кадры испытания ракеты в Балтийском море

Корветы Балтийского флота РФ на учении вблизи побережья Калининградской области выполнили боевые стрельбы по имитированным воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника отработали корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Сообразительный» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».

«В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы «Кинжал», «Кортик», способные надёжно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630», - сказали в пресс-службе.

Во время боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей.

Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

Накануне стало известно, что российские военные усиливают группировку кораблей, которые проводят учения в Балтийском море. В среду в море из Балтийской военно-морской базы вышли малые ракетные корабли «Серпухов», «Зеленый дол», «Ливень» и «Пассат», сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

Ранее в пресс-службе Балтфлота сообщили, что на маневры в море вышли корветы Балтийского флота «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и сторожевик «Ярослав Мудрый».

«Экипажи всех групп кораблей отработают обнаружение отряда условного противника и произведут совместные электронные пуски ракетного оружия. В ходе условной ракетной стрельбы корабли выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника», - сообщили в пресс-службе.

Одна из зон учений расположена близ побережья Латвии, другая - необычно близко от территориальных вод Швеции и Дании.

Россия не уточнила, какие именно ракеты запускаются. Учения проходят со среды по пятницу.