Погрелись и хватит: сильный ветер в пятницу вызовет похолодание и осадки

В четверг во второй половине дня в центральной части Латвии воздух прогрелся до +16..+18 градусов, а на западном Курземском побережье похолодало до +5..+9 градусов.

В первой половине дня в Балтийском море напротив Литвы было зарегистрировано около 400 ударов молнии, в ближайшие часы в Латвии тоже возможны грозовые ливни.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди, снег и град, более продолжительные осадки возможны в Курземе и Видземе. Температура воздуха ночью и днем - от +1 до +8 градусов, на востоке страны - до +11 градусов. Рано утром в Курземе, а затем и в других районах Латвии ветер усилится, его скорость в порывах во многих местах будет достигать 20-25 м/сек. В пятницу вечером ветер стихнет в Курземе, а в ночь на субботу - на остальной территории страны.

В Риге в четверг вечером возможен грозовой ливень, в пятницу осадки ожидаются временами. Ночью ожидается слабый южный ветер, днем - сильный юго-западный, вечером - западный, северо-западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 22 м/сек. Температура воздуха днем будет ниже, чем ночью, временами она будет понижаться до +3 градусов.