Муниципальная полиция объяснила, почему выписывает бабушкам протоколы

Случается, что в интернете появляются фотографии, на которых сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) штрафуют торгующих на улице бабушек. В адрес полиции идут упреки, мол, у пенсионеров и так жизнь тяжелая, а им еще не дают работать. За что на самом деле РМП выписывает бабушкам протоколы?

На днях в социальной сети Facebook появились фотографии, на которых сотрудники РМП якобы выписывают торгующим бабушкам протоколы. РМП сообщает, что в данном конкретном случае поступил вызов о незаконной торговле, а на это нельзя было не реагировать, пишет портал Riga.lv

«Полицейские тоже люди, и поверьте, у них нет никакой радости преследовать бабушек», – подчеркнул пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

На такие вызовы сотрудники РМП выезжают только тогда, когда более серьезные случаи (например, семейные конфликты, лежащие на улице люди и др.) уже отработаны. Также меньший приоритет у вызовов на неправильно припаркованные во дворах машины.

В данном конкретном случае полицейские сделали пожилой женщине устное замечание. Также полицейские составили протокол о профилактической беседе – это документ, который описывает, что было сделано, а не протокол, который наказывает штрафом, отмечает портал Riga.lv.

«В конкретном протоколе юридически устанавливается, почему женщину не привлекли к ответственности. Поэтому не всегда все так,

как выглядит со стороны», – говорит представитель РМП.

Стоит отметить, что женщина была готова заплатить пошлину за торговлю, и полицейские не только рассказали ей, где можно оформить документы, но и как добраться.

В Риге есть сотни мест, специально предназначенных для торговли, сообщает представитель исполнительного директора Риги. Желающие торговать должны получить разрешение в исполнительной дирекции, заплатив пошлину 1,42 евро в день. Если у вас есть знакомый пенсионер, который продает вязаные носки или чеснок, просто помогите ему получить эту справку, чтобы у пожилого человека не было лишних беспокойств.