В Латвии зарегистрирована первая в этом году гроза

В четверг во второй половине дня в Тукумском крае зарегистрировано несколько ударов молнии, связанных с грозовыми ливнями, сообщает агентство ЛЕТА.

В этом году это первые грозовые тучи над Латвией.

В четверг на большей части территории страны идут дожди, температура воздуха во многих местах в Курземе, Земгале и западной части Видземе, включая Ригу, достигла +15..+18 градусов.

Как сообщалось, в пятницу в Латвии ожидается сильный ветер, который вызовет похолодание.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в пятницу желтое предупреждение о сильном шквалистом ветре, скорость которого во многих местах превысит 20 м/сек.