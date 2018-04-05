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После схода льда уровень воды в Даугаве возле Екабпилса понизился

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг во второй половине дня лед на Даугаве на территории Екабпилса сошел.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве в районе Екабпилса с 1 апреля до середины дня 5 апреля поднялся больше чем на метр, а во второй половине дня в четверг снизился примерно на метр.

Выше Екабпилса по течению уровень воды продолжает постепенно повышаться. По сравнению с ситуацией во время весенних паводков в предыдущие годы, сейчас уровень воды в Даугаве низкий, однако в ближайшие дни он значительно повысится.

Во многих других латвийских реках в ближайшие дни тоже ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Реки в основном освободились ото льда. Сильные паводки не прогнозируются.

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