После схода льда уровень воды в Даугаве возле Екабпилса понизился

В четверг во второй половине дня лед на Даугаве на территории Екабпилса сошел.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве в районе Екабпилса с 1 апреля до середины дня 5 апреля поднялся больше чем на метр, а во второй половине дня в четверг снизился примерно на метр.

Выше Екабпилса по течению уровень воды продолжает постепенно повышаться. По сравнению с ситуацией во время весенних паводков в предыдущие годы, сейчас уровень воды в Даугаве низкий, однако в ближайшие дни он значительно повысится.

Daugavā pie Jēkabpils sākusies ledus iešana. pic.twitter.com/eQiPUyuBFP— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 5, 2018

Во многих других латвийских реках в ближайшие дни тоже ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Реки в основном освободились ото льда. Сильные паводки не прогнозируются.