Заявленные Россией тренировочные запуски ракет в Балтийском море заканчиваются

Сегодня заканчиваются заявленные Россией тренировочные запуски ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море.

Национальные вооруженные силы Латвии в среду и четверг ничего чрезвычайного не зафиксировали, продолжают работать в повседневном режиме и отслеживать ситуацию.

АО «Latvijas Gaisa satiksme» (LGS) 4 и 5 апреля тоже не наблюдало ничего чрезвычайного в испытаниях российских ракет над Балтийским морем, подтвердил агентству ЛЕТА его представитель Арнис Лапиньш.

По его словам, это связано с тем, что латвийской стороне ранее удалось договориться с российской о перемещении зоны ракетных испытаний в менее загруженный воздушным сообщением район.

Как сообщалось, Военно-морской флот РФ 4-6 апреля с 6 до 18 часов проводит испытания ракет над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море.