В воскресенье воздух прогреется до +19 градусов

В выходные дни в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, а в воскресенье значительно потеплеет, прогнозируют синоптики.

Хотя в субботу на рассвете температура воздуха понизится до +2..-3 градусов, днем она поднимется до +8..+12 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +14..+19 градусов. Прохладнее будет только на морском побережье.

Согласно прогнозам «Global Forecast System», в понедельник и вторник температура воздуха в Латвии повысится до +18..+21 градуса, а затем наступит небольшое похолодание.