Осталось полгода до парламентских выборов

17 апреля ЦИК утвердит список дипломатических и консульских представительств Латвии, где можно будет подать заявку о голосовании на выборах по почте из-за рубежа. Избиратели за рубежом смогут подать заявку на голосование по почте с 5 мая по 14 сентября.

В мае ЦИК также примет решение об открытии избирательных участков за рубежом, а в июне определит, сколько депутатов будет избираться в каждом округе пропорционально количеству избирателей.

9 июня начнется 120-дневный период предвыборной агитации, а списки кандидатов в депутаты в ЦИК можно будет подать с 18 июля по 7 августа.

С 1 октября, за пять дней до выборов, избирательные участки будут открыты по несколько часов в день, чтобы избиратели могли ознакомиться со списком кандидатов, предвыборными программами и порядком голосования.

3-5 октября на некоторых избирательных участках будет возможность передать голос на хранение, а сами выборы состоятся 6 октября с 7 до 20 часов.