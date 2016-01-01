Руководители государства зарабатывают все больше

Доходы президента Латвии Раймонда Вейониса, председателя Сейма Инары Мурниеце и премьер-министра Мариса Кучинскиса в прошлом году по сравнению с 2016 годом выросли на несколько тысяч евро.

Деньги на черный день и старость из них откладывает только президент. Доходы Вейониса в прошлом году составили 74 420,16 евро, из которых в виде президентской зарплаты он получил 55 211,30 евро, а различные компенсации составили 13 389,02 евро, свидетельствует поданная президентом декларация о доходах за 2017 год.

Мурниеце, несмотря на увеличение зарплаты, в прошлом году тратила меньше, чем в предыдущий год. Ее доходы в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 2116 евро, а долговые обязательства уменьшились на 4492 евро. Зато премьер-министр Марис Кучинскис в прошлом году приобрел новый автомобиль. Он продал свой предыдущий «Mitsubishi Outlander» 2012 года выпуска и за 27 100 евро приобрел в лизинг авто той же марки, но уже 2017 года.