Известно, когда Рига встанет в большую пробку

Первые ремонты улиц в Риге уже ведутся, но массовый ремонт начнется в конце апреля. Наибольший парализующий эффект на транспортное движение окажет замена асфальта на ул. Бривибас, пишет Neatkarīga.

Ремонт на центральной магистрали столицы начнется в конце апреля - начале мая. В прошлом году ремонт на улице Бривибас завершить не удалось - проезжая часть и тротуары были обновлены только на участке от ул. Лачплеша до ул. Бруниениеку, а оставшийся участок до Воздушного моста нужно отремонтировать в этом году.

Этим летом будет обновляться проезжая часть и других магистральных улиц - на бульваре Калпака от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара, на ул. Меркеля и ул. Краста на участке от Островного моста до ул. Огрес.

Ремонтные работы уже начаты на улицах, прилегающих к стадиону «Даугава» - Вагона, Ата и Аугшиела, а также на Деглавском мосту.