Родители не получили обещанные прибавки к пособиям

Многие родители, которые в начале нынешнего апреля получили ежемесячное государственное пособие на детей, были огорчены. Сумма на банковском счете отличалась от той, которую обещали чиновники. А это от 10 евро (доплата за двоих детей) до 216 евро (за шестерых детей). Почему разошлись показания? Отвечает VSAA.

Напомним, о каких деньгах идет речь.

1 марта вступили в силу поправки к закону о том, что семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте от года до 20 лет, помимо назначенного государственного семейного пособия будут получать доплату от Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Размер доплаты зависит от количества детей за которых назначено семейное пособие. Например, если государственное семейное пособие назначено за двух детей, доплата составит 10 евро в месяц, а за трех – 66 евро в месяц. Доплата за каждого последующего ребенка будет на 50 евро больше, то есть, если пособие назначено за четверых детей, дополнительно в месяц будут выплачиваться 116 евро, за пятерых – 166 евро, а за шестерых - 216 евро.

«10 евро - доплата за двух деток - сумма небольшая, но, знаете, в начале месяца, когда до зарплаты еще далеко - весьма ощутимая поддержка», - рассказала Ирина. По информационному телефону VSAA дозвониться невозможно, все время занято. У нас, как я понимаю, только чиновникам быстро и в срок выплачивают трехзначные прибавки и к того большим зарплатам.

«Да, поправки вступили в силу, но никто не обещал, что в первых числах апреля родители получат доплаты. Чтобы технически обеспечить весь процесс мы попросили о сроке и поэтому доплаты будут перечислены до 30 апреля, - разъяснила пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне. Это значит, что 30 апреля родители получат доплаты за март и апрель».

В мае система уже будет налажена и положенные доплаты родители смогут получить одновременно с семейным пособием.