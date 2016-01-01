Доклад: риск голода в Латвии минимален

Продовольственная безопасность Латвии после вступления в Европейский союз улучшилась, и в настоящее время в стране существует минимальный риск голода, а в будущем его планируется искоренить полностью. Об этом говорится в подготовленном Межведомственным координационным центром докладе для ООН о реализации целей устойчивого развития.

Как указывается в документе, риск голода минимален, потому что домашним хозяйствам с критически низким уровнем доходов социальную помощь оказывают самоуправления. Также проблемы достаточного питания решает Европейский фонд поддержки малоимущих лиц, введены бесплатные обеды для детей всех возрастов из многодетных и малообеспеченных семей.

В то же время в докладе отмечается, что в 2016 году 18,5% семей не могли себе позволить употреблять мясо и рыбу каждый второй день, в том числе среди домашних хозяйств ниже порога риска бедности таких было 37,3%. Эта проблема касается 23,8% домохозяйств в сельской местности и 16,3% городских домашних хозяйств. Тем не менее с ростом общего уровня благосостояния удельный вес таких домохозяйств за последние семь лет уменьшился.

В докладе подчеркивается, что одной из целей устойчивого развития Латвии является полное искоренение риска голода в будущем. Также Латвия намерена и в дальнейшем повышать продовольственную безопасность, улучшать рацион населения и содействовать устойчивому сельскому хозяйству.