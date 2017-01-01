Впервые в приемных семьях воспитывается больше детей, чем в детских домах

В прошлом году впервые в приемных семьях воспитывалось больше детей, чем в детских домах, свидетельствуют данные Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) о работе сиротских судов в 2017 году.

Также впервые в детских домах число детей в возрасте до трех лет составило менее 10% всех проживающих там детей.

«Это очень позитивная тенденция, которая показывает, что работа инспекции и в целом изменения в этой сфере начинают приносить положительные результаты. Сиротские суды все активнее ищут возможности найти новые семьи для оставшихся без родителей детей, развивают движение приемных семей в своих краях, общество и СМИ также все более энергично участвуют в оказании поддержки детям в кризисной ситуации», - отметила руководитель ГИЗПД Марианна Дрейя.

В прошлом году внесемейный уход был обеспечен 6669 детям, из них 1173 ребенка (18%) были переданы приемным семьям. Еще для 4459 детей (67%) было оформлено опекунство, а 1037 детей (15%) воспитывались в детских домах.