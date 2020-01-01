К Латвии приближается шторм: в Курземе порывы ветра достигают уже 20 м/с

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу (6 апреля) резко усилится ветер, похолодает, а затем пройдет снег, местами дождь и град. На данный момент, на территории Курземе порывы ветра уже достигли 20 м/с.

В течение дня порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, в западных районах скорость ветра будет местами достигать 25 метров в секунду. В юго-западном регионе ветер начнет стихать только поздним вечером, в Видземе и Латгале – глубокой ночью.