С очистки улиц от песка в Риге начнется Месячник чистоты

С уборкой улиц от песка начинается в Риге Месячник чистоты. Рижская дума в этом году Месячник чистоты организует с 9 апреля по 11 мая, призывая муниципальные структуры, жителей, бизнесменов и учреждения принять активное участие в весенней уборке, а также информировать самоуправление о запущенных территориях и предлагать варианты по улучшению ситуации.

Исполнительным дирекциям самоуправления поручено обеспечить содержание необжитых и не используемых в хозяйственной деятельности земель, находящихся в собственности самоуправления, а также провести образовательную и информационную работу с владельцами кооперативов, ассоциациями владельцев квартир, инициативными группами жителей для привлечения их к работам по очистке.

Предприятие Rīgas meži организует сбор и вывоз мусора из лесов и территорий с зелеными насаждениями. Также компания проведет восстановление леса, высадит деревья, пополнит насаждениями парки, в случае необходимости проведет консультации управляющим домами, учреждениям и организациям по вопросам обслуживания насаждений и озеленения территорий.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы позаботится об уборке прилегающих к школам территорий, с привлечением к работам учащихся, а Департамент имущества должен организовать приведение в порядок недвижимого имущества на территориях, которые не используются в его экономической деятельности.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks поручено обеспечить приведение в порядок находящиеся в управлении компании жилые дома, дворы и площадки для мусора, подключив к этим работам жителей.

В это время жителям города, общественным организациям, коммерсантам и учреждениям предлагается активно участвовать в уборке домов и территорий, информировать самоуправление о запущенных территориях, а также подавать предложения об их очистке и обустройству, позвонив по бесплатному информационному телефону Рижской думы 80000800 или в исполнительные дирекции:

Зиемельская исполнительная дирекция – 67026611 (Видземское предместье и Зиемельский район);

Восточная исполнительная дирекция – 67013500 (Латгальское предместье и Центральный район);

Пардаугавская исполнительная дирекция – 67012319 (Земгальское предместье и Курземский район).

Также о неубранных территориях жители могут сообщать, используя профили Рижской думы в социальных сетях - www.facebook.com/Riga.lv и @RigasDome.