Европейский центральный банк вступился за Римшевича

(ЕЦБ) заявил в пятницу, что обратился в суд ЕС с просьбой дать оценку действиям латвийских властей, запретивших Илмару Римшевичу занимать должность президента Банка Латвии в связи с обвинениями во взяточничестве.

ЕЦБ просит суд разобраться, нарушила ли Латвия правовые акты ЕС, запретив Римшевичу занимать должность президента Банка Латвии и посещать совещания ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Марио Драги на своей последней пресс-конференции в марте заявил, что у банка нет достаточной информации по делу Римшевича.

В суд ЕС обратились также адвокаты Римшевича, и на основании их иска против Латвийского государства возбуждено дело.

Как ранее сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, жалоба мотивирована нарушениями договора ЕС и закона «О банке Латвии».

Руководители центральных банков стран ЕС, в том числе Латвии, обладают закрепленными на юридическом уровне гарантиями должностной независимости. Это проявляется в том, что смещать их с должности можно в определенных случаях, например, после обвинительного приговора. Ни европейское, ни латвийское право не предусматривает временного смещения с должности на время расследования.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) своими процессуальными решениями вмешалось и в независимость Европейского центробанка (ЕЦБ), ошибочно решив, что Римшевич, работая в совете ЕЦБ, реализует функцию президента Банка Латвии, сообщил Варпиньш.

Адвокаты Римшевича просят суд ЕС дать оценку этим и другим обстоятельствам, отмечая, что их клиент не оспаривает права правоохранительных органов рассматривать уголовное дело и заинтересован в быстром его разрешении.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и получении взятки.