В Даугавпилсе из-за запаха закрывается завод, 50 работников завода остались без работы

Как известно, с 1 марта в микрорайоне Даугавпилса «Межциемс» должен был прекратить свою работу завод по производству натуральных оболочек для колбас SW Kover. Причиной ликвидации производства послужило решение Управления окружающей среды, т.к. завод не отвечал нормам по загрязнению воздуха и на весь район, прилегающий к заводу, распространялся неприятный запах.

Напомним, что решить проблему запаха ранее предлагалось другим способом - самоуправление обещало построить в Крыжах здание для производства, так чтобы оно не мешало местным жителям, однако со сменой власти в городе эта идея была отвергнута. Мэр Р. Эйгим, встав на сторону жителей Межциемса, а не сотрудников завода, объявил о том, что предприятие в городе больше работать не будет. После официального решения ответственных служб предприятие, которому было предписано завершить работу до 1 марта, проработало до середины марта, т.к. оставалось не выработанное сырье.

50 работников завода остались без работы и пополнят теперь и без того печальную статистику безработицы в Даугавпилсе. Более того, у людей возникли проблемы и с получением расчета. Как пожаловались сотрудники завода одному из местных СМИ, руководитель фирмы SW Kover сказал им, что денег у него нет и заплатить им последние зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск ему нечем. Теперь они пытаются добиться своего через Трудовую инспекцию.