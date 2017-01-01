Предприятие по торговле топливом АО «Вирши-A» в этом году планирует построить две-три новые АЗС, сообщила специалист по общественным отношениям «Вирши-A» Элина Кресса.

Компания намерена закрепить свое присутствие в Риге и столичном регионе, а также продолжит инвестиции в модернизацию имеющихся станций.

«В 2017 году предприятие продолжило целевую работу по расширению и модернизации сети станций. Также был расширен ассортимент предлагаемых продуктов и увеличена узнаваемость бренда среди целевой аудитории. Мы удовлетворены тем, что эти меры привели к увеличению доли на рынке и существенному росту оборота», - отметил исполнительный директор АО «Вирши-A» Янис Виба.

В течение прошлого года «Вирши-A» расширило сеть АЗС до 56 автозаправочных станций - были открыты две новые станции в Риге и Лиепае, произведена реновация и модернизация нескольких АЗС.

Объем проданного предприятием в розницу топлива в течение года вырос на 30,4%, а розничный оборот товаров увеличился на 18,3%. Общий оборот предприятия в 2017 году достиг 148 млн евро.