ВИДЕО: Медведь просыпается после зимней спячки

У каждого из нас случаются такие дни, когда утром трудно выбраться из кровати. Такое утро пережил один черный медведь, сообщает Fox news.

Национальный парк США Glacier на своей страничке в Facebook поделился трогательным видео, на котором видно, как черный медведь проснулся после зимней спячки.

Сначала работники зоопарка не могли издалека определить пол животного, но известно, что самцы просыпаются раньше самок и обычно это происходит в середине марта.

Милое видео набрало 4300 лайков и было просмотрено более, чем 82 000 раз.