В системе э-здоровье выписано 3 миллиона рецептов

До сих пор в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) выписано 3 млн электронных рецептов, и большинство их клиенты уже использовали - лекарства приобретены в аптеках более 2 млн раз, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.

Существенно выросло и количество выписанных в СЭЗ больничных. В начале февраля было выписано 218 000 больничных, в начале апреля уже 420 000 тыс.

Все более активно используются и другие услуги СЭЗ. Врачи разместили в системе информацию о более 215 тыс. результатах обследований визуальной диагностики, основные данные о пациентах (диагнозы, аллергия, регулярно употребляемые лекарства) размещены в системе более 24 тыс. раз.

Также отдельные учреждения добровольно начали выписку электронных направлений, и до сих пор в СЭЗ подготовлено более 870 таких направлений.