Рижская дума планирует отчуждение «самой знаменитой развалины Риги»

Комиссия Рижской думы по деградирующим зданиям договорилась с Государственной инспекцией по охране памятников культуры (ГИОПК) обратиться в Сейм, чтобы разрешить отчуждение заброшенного дома на ул. Марияс, 6, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Комиссия решила подготовить проект решения о принудительном приведении здания в порядок, предусмотрев в нем обязанность для владельцев здания один раз в два месяца проводить мониторинг вертикальности внешних стен, два раза в год обследовать техническое состояние фасада и крыши, а также раз в год проводить техническое обследование здания.

Также комиссия готовит проект решения о том, чтобы владельцы дома в течение четырех месяцев заключили договор о разработке строительного проекта, в течение полугода согласовали проект, в течение полутора лет получили разрешение на строительство.

Здание нужно привести в порядок не позже чем через два года после получения разрешения на строительство.

Как сообщалось, здание на ул. Марияс, 6 является памятником архитектуры местного значения, но на протяжении многих лет его называют «самой знаменитой развалиной Риги». Собственность состоит из земли площадью 1432 кв. метров, на которой находится пятиэтажное жилое здание и подвал под двором.

Владельцы здания - эстонец Томас Тоол и Людмила Баумане 1939 г. рожд.