BBC: Состояния Скрипаля «быстро улучшается»

По данным BBC, Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».

Руководство больницы оценило состояние Юлии Скрипаль также как «стабильное».

Russian spy poisoning: Sergei Skripal 'improving rapidly'

Отмечается, что женщина ждет тот день, когда сможет покинуть больницу в хорошем самочувствии, однако любые предположения о датах - пока только спекуляции на эту тему.

Как уже сообщал наш портал, вчера в российских СМИ была обнародована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, которая проживает в России. Достоверность записи не доказана.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.