BBC: Состояния Скрипаля «быстро улучшается»

Состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля улучшается.
По данным BBC, Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».
Руководство больницы оценило состояние Юлии Скрипаль также как «стабильное».
Russian spy poisoning: Sergei Skripal 'improving rapidly'
Отмечается, что женщина ждет тот день, когда сможет покинуть больницу в хорошем самочувствии, однако любые предположения о датах - пока только спекуляции на эту тему.
Как уже сообщал наш портал, вчера в российских СМИ была обнародована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, которая проживает в России. Достоверность записи не доказана.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.