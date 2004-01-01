Временная точка на пути к обучению на латышском?

С сентября 2019 года все школы начнут постепенный переход к обучению на латышском языке. Принятая Сеймом реформа предусматривает, что через четыре года ученики средних школ все общеобразовательные предметы будут изучать только на латышском языке, при этом останется возможность на языке нацменьшинств изучать предметы связанные с языком, культурой и историей нацменьшинства. Для одних 22 марта - день принятия поправок к двум законам - стал праздником, который поставил точку на билингвальном образовании в средних классах в Латвии. Для других - создал новое поле битвы, оружием которой стали аргументы об ущемлении прав нацменьшинств Латвии.

«Подпольная мечта стала реальностью»

«Понадобилось более 14-ти лет, чтобы появилась возможность продолжить изменения в образовании на государственном языке», - после принятых Сеймом поправок заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис («Единство»), напомнив, что еще в 2004 году латышский язык из отдельного предмета стал языком обучения. Он заявил, что модель билингвального образования, введенная в 2004 году, была переходной фазой, чтобы продолжить внедрение латышского языка в систему образования и положить конец разделению общества, а также позволить всем детям учиться и расти вместе.

«Лучше поздно, чем никогда. 14 лет мы шли к этому дню. Это бесконечно долго. Даже если бы обучение на госязыке вводилось по одному классу в год, то реформу мы закончили бы быстрее», - подсчитал министр.

Начиная работу в этом правительстве, он не был убежден, что это удастся. «Я горжусь тем, что разделение мнений на этот счет сейчас было не по принципу коалиция и оппозиция. Скорее - это деление на тех, кто Латвии желает хорошего, и других,» - заключил министр.

Председатель фракции «Единство» Хосам Абу-Мери на дебатах заявил, что день принятия поправок - это историческая дата. Он считает, что обучение на латышском языке - это не ассимиляция или попытка лишить меньшинства своей идентичности. «Я освоил латышский язык, и это помогло мне узнать и понять Латвию, страну, которая дала мне дом и помогла развиваться. Это не отняло у меня принадлежности к моему народу или понимание культуры Ливана на моей родине», -сказал депутат.

Лидер национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Райвис Дзинтарс подчеркнул, что «идея забытой подпольной мечты стала признанной реальностью». Он уверен, что единый язык общества - это разделительная линия между своим и чужим, а школа должна быть местом, где каждый шаг за шагом становится частью Латвии, а не держится за призраков прошлого.

Постепенный переход

Поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании предусматривают начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Воззвание к президенту

Сейм в трех чтениях отклонил почти все предложения оппозиции, направленные, в большей или меньшей степени, на отказ или внесение изменений в предлагаемую реформу. Поэтому сразу после голосования о поправках к законам заместитель председателя фракции «Согласие» Игорь Пименов выразил готовность обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой не провозглашать поправки к законам, предусматривающие постепенный переход к образованию на государственном языке. Долго ждать не пришлось, уже на следующий день письмо было направлено президенту страны. Заявители в письме указали, что данные поправки не достигают декларированной цели и противоречат не только Конституции Латвии, но и международным документам, например, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году, сообщила агентству ЛЕТА представитель фракции Екатерина Ильинская.

Конвенция в числе прочего предусматривает, что лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право учреждать частные учебные заведения.

Также меньшинства имеют право на изучение своего языка, а государство при наличии достаточного спроса и возможностей обеспечивает возможности изучения языка и получение образования на своем языке на той территории, на которой исторически или в большом количестве проживают меньшинства. Принятый закон, предусматривающий через несколько лет полное запрещение русского языка в школах меньшинств, противоречит конвенции, считает «Согласие». Также это является дискриминацией по национальному признаку, а признание и защита национальных меньшинств предусмотрены и в Конституции Латвии, напоминает партия.

Оппозиция обращает внимание, что консультативный комитет Совета Европы в докладе 2008 года о выполнении Рамочной конвенции в Латвии заявил, что обязательное употребление латышского языка в частных учреждениях образования недопустимо, так как это является вмешательством в частную сферу.

Не провозглашать поправки президента просили и защитники русских школ, в состав которых входит и партия «Русский Союз Латвии» во главе с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок, которая по возвращении в политику Латвии обещала огранизовать сильное гражданское сопротивление плановым образовательным реформам, собирая людей под лозунгами «Сейчас или никогда» или «Отечество или смерть», используемые в кубинской революции.

Поправки для более сильного государства

Несмотря на просьбы и запугивания многими международными конвенциями, президент Вейонис, который уже ранее одобрительно высказывался по поводу реформы, провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании. Вейонис считает, что обучение на латышском языке в средней школе обеспечит равные возможности всем учащимся получить качественное образование, чтобы учиться и работать в Латвии. «Это сделает общество более сплоченным, а государство - более сильным», - уверен президент.

Вейонис отметил, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с идентичностью и культурой нацменьшинств, сохранять свои корни и многосторонне развивать личность, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке.

«Согласие» намерено обратиться в суд

Депутаты «Согласия» рассмотрят возможность обратиться в Конституционный суд. «У нас есть серьезные аргументы, доказывающие, что решение, которое преподносится сейчас как окончательное в сфере образования нацменьшинств, противоречит не только международным обязательствам Латвии, но и латвийскому законодательству и решениям, принятым Конституционным судом в этом веке», - сказал Пименов.

Еще в начале марта партия «Русский союз Латвии» высказала свое недовольство о решении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать для сбора подписей поданный законопроект об автономии школ нацменьшинств. Как заявили в союзе, партия сделает выбор между двумя вариантами дальнейших действий: либо обжалует отказ ЦИК в Верховном суде, либо подаст в ЦИК новый законопроект, исключив из него пункты, по которым могут возникнуть формальные возражения.

«Власти последовательно не дают ходу нашим петициям, законопроектам и поправкам к законам. Государство блокирует диалог по вопросу русского образования юридическими методами. Мы видим, что нет правды в затхлых коридорах этой власти. Наш ответ - акции прямого действия. Выразим волю к сохранению образования на родном языке на улицах Риги», - заявила лидер РСЛ Татьяна Жданок.

Критика со стороны России

В МИД Латвии указали, что после восстановления независимости Латвии Россия регулярно критикует события в Латвии, в том числе и реформу образования. Это соответствует российской политике соотечественников в отношении стран, в которых, по мнению России, дискриминированы права русскоязычных, объяснили в министерстве.

Критика реформы образования была высказана в нескольких комментариях официального представителя МИД России. На международном уровне официальная позиция России выражается в основном через сеть российского представительства в ООН, Совете Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других организациях, отметили в МИД.

В начале 2018 года делегация России в Совете Европы распространила единый доклад о «дискриминации национальных меньшинств в Латвии» и критиковала реформу образования Латвии во время встреч. Этот вопрос также рассматривается в рамках ОБСЕ. В каждом из этих случаев латвийская делегация опровергала обвинения России и проясняла истинные цели реформы образования, подчеркнули в МИД.

Несколько дней после решения Сейма Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с критикой и неудовольствием по поводу такого решения. МИД соседней страны заявил, что принятые Сеймом поправки еще больше осложнят двусторонние отношения между Латвией и Россией, а официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону.

«Массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются», - указал МИД РФ, которое также считает, что подобные шаги не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а, напротив, являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения, отмечается в комментарии.

Россию призывают не вмешиваться

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс («Единство») заявил, что реформа образования - это внутреннее дело Латвии, а Россия не должна вмешиваться во внутренние дела других стран.

То, что Россия использует реформу образования для подрыва имиджа Латвии, в своем годовом отчете указала Полиция безопасности (ПБ). В отчете за 2017 год говорится, что финансируемые и поддерживаемые Россией информационные ресурсы и организации используют запланированный в Латвии постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык для подрыва международного имиджа Латвии и распространения посланий о Латвии, как «о государстве, управляемом этнократическим и русофобским режимом». В послании был использован ряд политических и общественных событий, включая запланированный полный перевод обучения в школах на госязык, добавила ПБ.

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«содержат эмоционально заряженные средства выражения, в абсурдном виде приравнивающие запланированный перевод обучения на латышский язык к геноциду или холокосту»,

- указывает ПБ. Целью использования этой темы ПБ считает дискредитацию имиджа Латвии в международной среде, а также желание оправдать в публичном пространстве права и попытки России, как защитницы русскоязычных жителей Латвии, влиять на ее внутреннюю политику.

В связи с муниципальными выборами 2017 года и предстоящими в 2018 году парламентскими выборами все активнее становится публичная деятельность политической партии «Русский союз Латвии», отмечает ПБ. Еще в начале 2017 года ПБ констатировала, что эта партия может служить платформой для проведения в Латвии политики, отвечающей интересам России, через зарегистрированную политическую организацию. С этой целью активизировались такие долголетние активисты партии как Мирослав Митрофанов, Владимир Бузаев, Юрий Петропавловский и другие.

«Используя абсурдный аргумент о том, будто в Латвии якобы планируется принудительная ассимиляция русскоязычных жителей, Жданок вместе с однопартийцами и другими союзниками пытается поляризовать и расколоть латвийское общество», - говорится в докладе ПБ.

Ранее Шадурскис также отметил, что реформа образования не по душе России и ее лидеру Владимиру Путину. «Есть один русский, которому очень не нравится эта реформа [..] - господин Путин. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, так как она, сплочая общество, уменьшит ту часть населения, которая открыта пропаганде России», - говорил министр.

Еще не конец...

В ходе обсуждения поправок к законам некоторые депутаты коалиции, в особенности национального объединения, уверяли, что необходимо провести полную языковую реформу образования, чтобы на госязыке учились не только в классах средней школы (10-12-е классы), но и в детских садах. Пока что такие предложения не одобрены.

Дзинтарс указал, что сегодняшние поправки еще не завершение реформы - их недостаточно, так как единый язык обучения будет только в 10-12-х классах. «Для остальных все еще останется двуязычие, пропорцию которого в реальной жизни проверить очень сложно», - сказал Дзинтарс.

«Мы должны быть открытыми уже сейчас. Новая система образования - это переходный этап, а не конечный пункт назначения. Пока что это максимум, о чем на данный момент могли договорится», - сказал политик, добавив, что уже сегодня взгляд должен быть сфокусирован на дальнейших проблемах, большой цели, «которая может быть выражена в двух словах - латвийская Латвия».