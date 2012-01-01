Rīgas satiksme объявило конкурс на покупку 12 низкопольных трамваев

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme объявило конкурс на закупку 12 низкопольных трамваев в рамках проекта трамвайной линии в район Сканстес, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

В рамках проекта планируется строительство трамвайной линии протяженностью 3,6 км по ул. Пернавас - Сенчу - Зирню - Сканстес - Спорта, реконструкция инфраструктуры линии 5-го и 9-го трамваев длиной еще 3 км по направлению к центру города и обеспечение соответствующего энергоснабжения.

Планируется также построить 11 новых остановок и в отдельных местах реконструировать улицы и перенести коммуникации.

Общие затраты на проект развития трамвайной инфраструктуры Риги составляют 97,4 млн евро, в том числе из Фонда сплочения доступно 70 млн евро.

Планируется, что строительные работы начнутся в конце текущего года.

Линия трамвая на Сканстес позволит создать круг вокруг исторического центра Риги и должна разгрузить от общественного транспорта ул. Барона.