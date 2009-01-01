LTV7: школы пытаются соответствовать правилам безопасности, которые противоречат друг другу

Рижские школы соблюдают правила пожарной безопасности, однако некоторые требования выполнить сложно. В Латвии действует несколько сводов правил, например, правила пожарной безопасности и требования Кабинета министров о безопасности учеников. И эти правила — противоречат друг другу, сообщает Русское вещание LTV7.

В Риге школы делятся на два типа — те, которые изначально строились как школы, и те, которые расположены в исторических зданиях, которые раньше выполняли другие функции.

Например, здание расположенной в центре 22-й средней школы - бывшая табачная фабрика. В здании четыре пожарных выхода, один из которых запломбирован, но пломбу в случае необходимости легко сорвать, говорят в администрации. Остальные пожарные выходы открыты — один ведет на улицу, возле него сидит дежурная, остальные ведут в закрытый двор.

Но главная проблема здания — узкие коридоры и отсутствие дверей, которые отделяли бы лестницы от остального здания, на это постоянно указывают пожарные инспекторы.

Впрочем, в школе установили противопожарную сигнализацию и реновировали подвальное помещение, оборудовав по правилам все эвакуационные выходы, рассказала Русскому вещанию LTV7 директор Рижской 22-й средней школы Ирина Романова.

В Рижской средней школе имени Гердера пожарные выходы закрыты. Через территорию школы проходит улица Лабораторияс и по требованию самоуправления школа держит калитки стадиона открытыми.

Но, чтобы соблюсти правила безопасности учеников, прописанные в правилах Кабинета министров, двери приходится запирать, чтобы ученики не могли во время уроков выбегать из здания.

Тем не менее, Рижская дума считает эту школу одной из самых современных с точки зрения пожарной безопасности. Ее перестроили всего три года назад. Время эвакуации в школе Гердера занимает в среднем 12 минут. В пожарно - спасательной службе говорят, оптимальное время — 5 минут. Впрочем, эта норма нигде не прописана.

Но время эвакуации - не главная проблема латвийских школ, отметил начальник отдела пожарной безопасности Пожарно -спасательной службы Дзинтарс Лагздыньш. По правилам, лестничные клетки должны быть отдалены от остального здания. Так, чтобы если человек оказался на лестничной клетке, он уже в принципе был в безопасной зоне и смог спокойно выйти наружу. Также, еще одно требование гласит: двери должны открываться в течение трех секунд, во многих школах не соблюдается», - рассказали в ГПСС.

Открытие дверей ключом в случае сильного задымления и паники может занять дольше трех секунд. О закрытых на ключ дверях в разных рижских школах Личному делу сообщали как пользователи соцсетей, так и сами школьники.

Как объясняют директора школ, все упирается в требования к безопасности. Их несколько и они в некотором смысле противоречат друг другу.

С одной стороны, есть правила пожарной безопасности, согласно которым двери можно было бы легко открыть. С другой стороны, есть требования Кабинета министров о безопасности учеников, которые предусматривают, что в школу не должны заходить посторонние, а младшие дети не могут самовольно покидать территорию заведения. Впрочем, в пожарно-спасательной службе противоречий не видят. Говорят, существуют технологии и системы, которые могут разблокировать закрытые двери в случае пожара.

За соответствие здания требованиям пожарной безопасности отвечает хозяин здания. В случае большинства рижских школ - это самоуправление. «Департамент собственности Рижской думы уже с 2009 года реализует программу по строительству систем пожарной безопасности в учебных заведениях. За четыре года системы пожарной безопасности были установлены во всех дошкольных учреждениях Риги — в общей сложности 150 учреждений. На данный момент системы пожарной защиты установлены во всех школах, расположенных в исторических зданиях в центре города. В прошлом году начали устанавливать системы в районных школах — в этом году работа продолжится в 21 школе», - отметили в Департаменте собственности РД.

Что именно значит «система пожарной безопасности» в каждом отдельном случае, в думе не пояснили. В каждой школе - это индивидуально. Самоуправление планирует завершить программу в течение трех лет. Тем временем, если в школе проводится капитальный ремонт, то разрабатывается и новый план пожарной безопасности, говорят в думе. А значит, могут и перестроить помещения согласно современным требованиям.

Закон о пожарной безопасности и связанные с ним правила в Латвии регулярно дополняются — как минимум раз в два года. Последние нормативы были изданы в 2016 году. Если раньше было достаточно иметь детекторы дыма только в лабораториях и кабинете информатики - теперь они должны быть везде.

Двери, открывающиеся за три секунды - тоже новшество, как и требование отделить лестничные клетки от остального помещения.

В пожарно-спасательной службе говорят, что каждую школу оценивают индивидуально. Например, они могут допустить, что двери школы закрыты, если учебное заведение имеет четкий план эвакуации и работают другие противопожарные средства — есть специальные вентиляции, огнеупорные двери и сигнализация.