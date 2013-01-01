Новостройка в Пурвциемсе не выдержала испытания ураганом

В пятницу, 6 апреля, во второй половине дня сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии во всех регионах Латвии. Ветер с порывами 22 м/с оставил свой след и в рижском микрорайоне Пурвциемсе. Здесь от стихии пострадала многоквартирная новостройка, не выдержевшая испытания ураганом.

Как сообщают очевидцы в соцсети, в новостройке на улице Пуцес ветром вырвало окно.

FOTO: Facebook/Диана Чучкова

Это не первый раз, когда жильцы дорогой новостройки страдают от стихии. В комментариях к публикации пользователи вспомнили, что в 2013 году ураган вырвал окно со всей рамой. В этом доме лоджии застеклены.

А другой комментатор вспомнил, как несколько лет назад со всей стены жилой новостройки отлетела теплоизоляция.