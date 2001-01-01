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В понедельник ожидаются рекорды тепла

LETA
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

После теплого воскресенья в понедельник в Латвии ожидаются рекорды тепла, свидетельствует новейший прогноз погоды.

Во второй половине дня в воскресенье воздух на солнце прогреется до +14..+19 градусов, немного холоднее будет на Курземском побережье.

В понедельник температура по всей Латвии, кроме берега моря, поднимется до +18..+21 градуса.

Есть небольшая вероятность грозы. Уже во вторник с северным ветром в Латвию придет более холодный воздух.

До сих пор самой высокой температурой в Латвии 9 апреля были +19 градусов, зарегистрированные в 2001 году. Пять лет назад, в 2013 году, 9 апреля ночью было -12 градусов и в Алуксне лежало 70 см снега.

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