В понедельник ожидаются рекорды тепла

После теплого воскресенья в понедельник в Латвии ожидаются рекорды тепла, свидетельствует новейший прогноз погоды.

Во второй половине дня в воскресенье воздух на солнце прогреется до +14..+19 градусов, немного холоднее будет на Курземском побережье.

В понедельник температура по всей Латвии, кроме берега моря, поднимется до +18..+21 градуса.

Есть небольшая вероятность грозы. Уже во вторник с северным ветром в Латвию придет более холодный воздух.

До сих пор самой высокой температурой в Латвии 9 апреля были +19 градусов, зарегистрированные в 2001 году. Пять лет назад, в 2013 году, 9 апреля ночью было -12 градусов и в Алуксне лежало 70 см снега.