На реках Латвии понижается уровень воды

На многих реках Курземе и Земгале уровень воды в субботу понижается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Лиелупе и ее притоках уровень воды колеблется, местами понижается. На Венте и других курземских реках остановилось повышение уровня воды.

На реках Видземе и Латгале уровень воды в основном поднимается. В нижнем течении Огре уровень воды колеблется из-за ледохода, на Амате он достаточно высок, плавучие льдины могут создавать опасность.

На большей части Даугавы воды поднимается, в том числе в Екабпилсе. У Зелькского моста уровень воды резко понизился, ледовые массы движутся в Плявиньское водохранилище.

Большинство латвийских рек свободны ото льда, температура воды составляет +1..+5 градусов.