ПБ: Русский союз Латвии добивается поляризации общества

Русский союз Латвии (РСЛ) пытается поляризировать общество, публично прогнозируя, что после реформы языка обучения в школах некоторые молодые люди будут мстить обществу за свои неудачи, считает Полиция безопасности (ПБ).

В публичном отчете за прошлый год ПБ отмечает, что некоторые акции против перевода школ на латышский язык обучения должны оцениваться в контексте подготовки одной политической партии к парламентским выборам.

По оценке ПБ, заявление РСЛ - один из элементов этой кампании, которая, используя тенденциозно преподнесенную информацию и разного рода спекуляции, пытается добиться поляризации общества.

Возглавляемый Татьяной Жданок РСЛ на своем сайте публикует принятый 31 марта на вселатвийском родительском собрании призыв к родителям учеников латышских школ, в котором говорится, что «непродуманный и неподготовленный перевод всех школ нацменьшинств полностью на латышский язык обучения приведет к тому, что наши дети не смогут осваивать учебную программу на неродном языке».

«Следовательно, это будут слезы, негативные эмоции, психологический, а в ряде случаев и прямой вред здоровью ребенка. Ряд детей не сможет удовлетворительно учиться, не получит аттестатов об успешном окончании школы. Это создаст риск образования групп асоциальной молодежи, которые не найдут себе применения в обществе и выместят на нем же свои неудачи! В свою очередь, процесс маргинализации приведет к росту числа безработных и скачку преступности», - говорится в заявлении.

Часть русскоязычных учеников уйдет в латышские школы, и риск возникновения этнических конфликтов среди учеников и учителей многократно возрастет, что вызовет, в свою очередь, недовольство латышских родителей. Неконтролируемый приток русскоязычных детей в латышские школы однозначно внесёт хаос и неразбериху в учебный процесс, считает РСЛ.