Пасхальное послание митрополита Рижского и всея Латвии Александра

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные отцы, благочестивые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры - чада Церкви Христовой! В день Светлого Христова Воскресения всех вас с любовью приветствую святым и радостным Пасхальным приветствием.

Христос Воскресе!

С Божией милостью торжественно и молитвенно мы празднуем Пасху Господню - Светлое Христово Воскресение! Чувство Пасхальной вечной радости наполняет наши сердца. «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное» - воспевает ныне Церковь Божия.

Святитель Григорий Богослов пишет: «Христос умирает, давая жизнь, разрушая Своей смертию смерть. Он погребён, но восстаёт вновь. Он нисходит во ад, но выводит оттуда души».

Святая Церковь прославляет Воскресшего Христа Жизнодавца, называя Его «новой Пасхой»: «Христос новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира» (канон Пасхи). И святой апостол Павел говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5.7).

Господь призывает нас в Евангелии следовать за Ним, от рабства греха и порока в Небесный Иерусалим. «От смерти бо к жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе» - воспевает Святая Церковь (канон Пасхи). Царство Божие - царство любви и добра. Царство, в котором нет места зависти и злобе, обидам и лицемерию, гордости и жестокости.

Чтобы всем сердцем воспринять Воскресшего Христа, мы должны просить Господа вместе с пророком Давидом: «сердце чисто созижди во мне, Боже!» (Пс. 50, 12).

Всем нам, возлюбленные во Христе, живущим в мире «прелюбодейном и грешном», важно сохранить свое сердце в чистоте для Бога. Святой Исаак Сирин пишет: «Сердце достигло чистоты только тогда, когда человек считает всех людей добрыми, и никто не кажется ему нечистым и осквернённым, такой человек поистине чист сердцем». И Господь наш Иисус Христос обращаясь ко всем нам говорит: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят!».

Воистину Воскресе Христос!

Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со Светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира, радости, христианского взаимопонимания, здравия, спасения и неоскудевающей Божией Помощи.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будут со всеми вами. Аминь.