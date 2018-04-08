«Knicks» проиграли матч, посвященный столетию Латвии, на котором присутствовал Вейонис

Клуб «Knicks» из Нью-Йорка, за который выступает в данный момент травмированный Кристап Порзиньгис, в субботу в регулярном матче НБА, посвященном столетию Латвии, на своей площадке со счетом 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35) уступил «Bucks» из Милуоки. Примечательно, что на матче присутствовал президент Раймонд Вейонис, сообщает агентство ЛЕТА.
В арене «Madison Square Garden» команда «Knicks» призвала посетителей отпраздновать столетие Латвии, которое отмечается 18 ноября этого года.
О таком плане клуб сообщил еще в январе, но месяцем позднее серьезную травму получил Кристап Порзиньгис, который не сможет играть минимум до начала нового сезона. На матче он присутствовал в виде зрителя и перед матчем поздоровался с Вейонисом.
Президент во время встречи подарил Порзиньгису майку, посвященную столетию Латвии, а Вейонис получил майку «Knicks».
Кроме того, на арене перед матчем прозвучал гимн Латвии, который исполнил латышский хор Нью-Йорка.
Great Latvian Heritage Night at @TheGarden w/ @nyknicks @kporzee & @Vejonis has started! New York Latvian choir performing US national anthem, Kristaps gets @LatvijaiSimts T-shirt. pic.twitter.com/vn2XXUPtL8— Andris Teikmanis🇱🇻 (@teikmanis) April 8, 2018
Впрочем, настоящий праздник для болельщиков баскетболисты устроить не сумели, так как проиграли «Bucks», несмотря на равную борьбу.
Для «Knicks» это поражение стало уже 52-м с начала сезона. С 28 победами в 80 играх клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. До конца регулярного сезона осталось всего два матча.