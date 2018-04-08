«Knicks» проиграли матч, посвященный столетию Латвии, на котором присутствовал Вейонис

Клуб «Knicks» из Нью-Йорка, за который выступает в данный момент травмированный Кристап Порзиньгис, в субботу в регулярном матче НБА, посвященном столетию Латвии, на своей площадке со счетом 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35) уступил «Bucks» из Милуоки. Примечательно, что на матче присутствовал президент Раймонд Вейонис, сообщает агентство ЛЕТА.

В арене «Madison Square Garden» команда «Knicks» призвала посетителей отпраздновать столетие Латвии, которое отмечается 18 ноября этого года.

О таком плане клуб сообщил еще в январе, но месяцем позднее серьезную травму получил Кристап Порзиньгис, который не сможет играть минимум до начала нового сезона. На матче он присутствовал в виде зрителя и перед матчем поздоровался с Вейонисом.

Президент во время встречи подарил Порзиньгису майку, посвященную столетию Латвии, а Вейонис получил майку «Knicks».

Кроме того, на арене перед матчем прозвучал гимн Латвии, который исполнил латышский хор Нью-Йорка.

Впрочем, настоящий праздник для болельщиков баскетболисты устроить не сумели, так как проиграли «Bucks», несмотря на равную борьбу.

Для «Knicks» это поражение стало уже 52-м с начала сезона. С 28 победами в 80 играх клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. До конца регулярного сезона осталось всего два матча.