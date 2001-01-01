После рекордно жаркого понедельника в Латвии резко похолодает

Понедельник станет самым теплым 9 апреля в истории Латвии, однако за теплом последуют гроза и резкое понижение температуры воздуха, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на свежий прогноз «Global Forecast System».

В понедельник сохранится солнечная погода, а температура воздуха повысится до +18..+21 градуса. Немного прохладнее будет только на побережье. До этого в Латвии 9 апреля не было теплее +19 градусов - такая температура воздуха была зарегистрирована в 2001 году.

Ожидается, что в понедельник вечером с юго-запада придут дождевые и грозовые облака. В Видземе и Латгале гром будет греметь в ночь на вторник. Местами образуется туман.

Во вторник будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, который принесет холодные воздушные массы - в северной части страны температура воздуха не будет превышать +3..+9 градусов. Ожидается облачная погода с небольшими дождями.

В дальнейшем синоптики прогнозируют главным образом солнечную погоду. Ночами температура воздуха местами может опускаться немного ниже нуля градусов, в свою очередь днем на большей части территории страны будет теплее +10 градусов.