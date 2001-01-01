В воскресенье воздух прогреется до +19 градусов

В воскресенье по всей Латвии будет стоять сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха к вечеру достигнет +15..+19 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на морском побережье.

Местами могут быть побиты температурные рекорды для 8 апреля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в этот день составила +19,8 градусов и была зарегистрирована в 2001 году в Риге.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

В Риге сегодня также будет солнечно, а температура воздуха составит +18 градусов.