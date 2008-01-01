«Муниципалы» Риги в третий раз попытаются продать 667 метров искусственного меха

Полиция самоуправления Риги (ПСР) уже в третий раз попытается продать на аукционе 667 метров искусственного меха.

Как сообщил представитель столичной полиции Томс Садовскис, эту ткань полиция пыталась продать с аукциона уже дважды, но желающих купить ее не нашлось. В 2008 году ПСР приобрела 1510 метров искусственного меха для зимних курток полицейских, где он использовался для подкладки. Большая часть ткани была использована для пошива курток, но в 2009 году изменилось положение о полицейских формах, и 667 метров меха остались без применения.

У полиции осталась также ткань для верхнего слоя курток, но ПСР нашла ей применение, использовав для пошива зимних чехлов для лодок.

Первый аукцион проводился с восходящим шагом, второй - с нисходящим. На этот раз аукцион также будет с нисходящим шагом. Если и на этот раз никто не захочет купить искусственный мех, он может быть передан благотворительным организациями, сообщил Садовскис.

Условная цена одного рулона ткани установлена в размере 100 евро. В целом планируется продать 40 рулонов меха.

Аукцион состоится 17 апреля в Риге, на улице Ломоносова, 12а.