Цепуритис: Россия достигла другой цели учений даже без запуска ракет

Даже без проведения предварительно объявленных ракетных стрельб в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, Россия, возможно, достигла другой цели учений - создания публичного ажиотажа, заявил агентству ЛЕТА исследователь Центра внешнеполитических исследований Марис Цепуритис.

Он пояснил, что нужно оценить, не были ли стрельбы отменены по техническим причинам. «Может быть, ракетные системы вообще не были готовы к запуску», - допустил эксперт.

Он также отметил, что, возможно, была достигнута другая цель этих российских учений - создание публичного ажиотажа, чтобы люди снова говорили о российском военном потенциале во время, совпадающее с юбилеем вступления Латвии в НАТО, юбилеем создания НАТО и в определенной степени со встречей президентов стран Балтии и США.

«Совершенно точно, у учений была одна основная цель и несколько второстепенных элементов, которых Россия в последнее время пытается достичь - не только технически проверить, но и создать информационный фон и ажиотаж», - пояснил Цепуритис.

По мнению Цепуритиса, структурам удалось своевременно и корректно провести разъясняющую работу, избежав таким образом интерпретаций и тревог. «В таких случаях госструктуры - лучший фильтр, который может оценить, есть ли увеличение угроз для широкой общественности или нет», - добавил эксперт.

Напомним, с 4 по 6 апреля над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море Россия должна была провести ракетные стрельбы. Однако в течение дня Национальные вооруженные силы учений не констатировали, несмотря на то, что движение кораблей страны-соседа было замечено.