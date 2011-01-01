Идем на рекорд: в понедельник потеплеет до +22 градусов

В понедельник по всей Латвии, за исключением части побережья, температура воздуха повысится до +19..+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Сухая и преимущественно солнечная погода сохранится до вечера, когда с юго-запада начнут надвигаться дождевые тучи.

В ночь на понедельник местами возможен туман, температура воздуха составит +1..+10 градусов.

Понедельник обещает стать самым теплым 9 апреля в истории метеорологических наблюдений в Латвии. Самая высокая температура в этот день была зарегистрирована в 2011 году, когда воздух прогрелся до +19 градусов.

В свою очередь пять лет назад - 9 апреля 2013 года - температура воздуха ночью в Земгале опустилась до -12 градусов, а глубина снежного покрова в Алуксне достигала 70 сантиметров.