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Довольны ли жители здравоохранением: на исследование потратят 66 000 евро

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens / LETA

Национальная служба здоровья за 66 000 евро проведет исследование, чтобы узнать, насколько пациенты удовлетворены качеством услуг здравоохранения, сообщает агентство ЛЕТА.

Всего на конкурс были поданы две заявки, победителем стало предприятие «Projektu un kvalitātes vadība».

«Projektu un kvalitātes vadība» занимается научными исследованиями, исследованиями рынка и общественного мнения, а также исследованиями и экспериментальными разработками в области социальных и гуманитарных наук. Согласно информации «Firmas.lv», предприятие основано в 2006 году.

В прошлом году компания-победитель конкурса заработала 15 811 евро, что на 16% больше, чем годом ранее. Оборот фирмы составил 98 603 евро. Ее владельцем является Эвия Эглите.

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