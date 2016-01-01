С 1 июня жители Юрмалы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно

С 1 июня обладатели карты юрмальчанина смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Ранее в отдельных городах и краях подобные облегчения могли использовать различные группы жителей. Юрмала решила стать вторым городом в Латвии после Резекне, который всех своих жителей будет катать бесплатно, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Идея жителям нравится, так как снижает их траты, но при этом за деньги налогоплательщиков гарантируется бизнес перевозчику. Как отмечает Nekā personīga, Юрмала повторяет многомиллионную схему в Риге, где пассажироперевозчик и обслуживающее карты предприятие связаны между собой.

Перед последними муниципальными выборами одним из обещаний Гатиса Труксниса было обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте. Жители выбрали Труксниса в думу и 15 марта коалиция СЗК и «Согласия» проголосовала, что снижает траты жителей. Дополнительно к пенсионерам и студентам, которые ездили бесплатно и раньше, с 1 июня бесплатно будут ездить все, у кого есть карта юрмальчанина.

До этого дотация думы перевозчику составляла примерно полтора миллиона в год. В свою очередь перевозка всех желающих ехать бесплатно обойдется дополнительно еще в полмиллиона. Для подсчетов использовался опыт Таллина. Там из-за бесплатного проезда на общественный транспорт пересели 10% автовладельцев.

Новые произведенные в Турции Isuzu CITYBUS, которые работают на дизельных двигателях EURO 6, приобретет Jūrmalas autobusu satiksme.

Его единственным владельцем полтора года назад стал бывший банкий Зигмунд Павловскис.

Он рассказал, что фирму, у которой договор на 10 лет с Юрмальской думой, приобрел за разумную плату, так как хозяйство со старыми автобусами и недвижимостью он не покупал.

Работа в юрмальском перевозчике у Павловскиса не единственная. Он также является директором по развитию дочернего предприятия Rīgas satiksme Rīgas karte. Его председателем правления является Александр Брандавс. В свое время его предприятие заключило договор с Rīgas satiksme о микроавтобусах, и сотрудник Rīgas satiksme Брандавс формально вышел из фирмы-перевозчика, чтобы не нарушать закон о конфликте интересов.

Пассажир должен будет фиксировать поездки картой юрмальчанина. Она уже выдана пенсионерам и школьникам. Остальные задекларированные могут получить его или приобрести, если купят в Юрмале недвижимость. Для введения карт и их содержания Юрмальская дума объявила конкурс, и у участников возникли подозрения, что его условия прописаны так, чтобы заказ получила Rīgas karte. Конкуренты ошиблись совсем немного.

В конце 2016 года изготовление карты юрмальчанина доверили фирме BMS tehnoloģija. Это подпредприятие компании Rīgas karte.

Находящийся до 2025 года в силе договор между думой и перевозчиком предусматривает, что нельзя превышать оборот в 2 миллиона, так как в ином случае последует новая закупка и Jūrmalas autobusu satiksme монополию может потерять. Впрочем, Трукснис утверждает, что порог превышен не будет.

Кроме того, задумку Юрмальской думы о бесплатном проезде может перечеркнуть министерство, которое еще пока оценивает ее законность.