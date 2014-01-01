Дело о фиктивных работниках в RNP: одна обвиняемая признала вину

В так называемом деле о фиктивных работниках «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) свою вину уже признала и штраф оплатила одна обвиняемая, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Год назад прокуратура обвинила 12 бывших сотрудников предприятия в мошенничестве и подделке документов, так как за фактически невыполненные рабочие обязанности они выполняли.

Мэр Риги Нил Ушаков неполный год назад прокомментировал выдвижение обвинения двенадцати лицам следующим образом: «У меня по-прежнему нет никакой информации о том, что какой-то человек в этом отделе RNP работал фиктивно. Я не могу сказать, что все люди во всех предприятиях, всех учреждениях, всех департаментах в самоуправлении Риги работают одинаково хорошо, но фиктивных работников - по-моему, такой информации нет. Мне сложно комментировать процессы, связанные исключительно с выборами».

Возможность фиктивного трудоустройства на предприятии еще до результатов ревизии Госконтроля, на котором об этом было упомянуто впервые, категорически отрицало правление RNP. Однако уже официально можно сказать, что фиктивное трудоустройство имело место быть. В декабре прошлого года в силу вступил приговор прокурора о штрафе бывшей сотруднице RNP Ольге Мурниеце. Это означает, что Мурниеце признала свою вину в мошенничестве.

Она уже заплатила назначенный прокурором штраф - 18 минимальных зарплат или неполных 7 тыс. евро. Кроме того, Мурниеце вернула предприятию преступно полученные в виде зарплаты 7,4 тыс. евро.

Брат Мурниеце Александр Антонов - бывший чиновник в нескольких министерствах, который в 2014 году неполные полгода руководил правлением «Rīgas namu pārvaldnieks». Широко пояснять свою связь с делом он не пожелал. Однако он признал, что «так не может быть», чтобы человек получал зарплату, а никто этого не заметил. На вопрос, не связана ли с этим его отставка, бывший глава RNP заявил: «Слушайте, коллеги, я думаю, меня особо не интересует больше углубляться в эти вопросы».

После Антонова председателем правления RNP стал член правления Иво Лецис, который работает там до сих пор. Именно он был тем, кто ранее активно оспаривал открытое Госконтролем о признаках фиктивного трудоустройства на предприятии. На интервью с De facto он отказался, однако дал ответ на вопрос о своей ответственности письменно: «Единственное, что можно добавить в этом рассказе, это факт, что сотрудник, у которого четыре месяца были трудовые отношения с RNP, свою вину признал. Это недопустимо с точки зрения любого предприятия. Поэтому нужно сказать спасибо контролирующим и правозащитным структурам за открытие этого факта».