В понедельник ожидаются температурные рекорды

Понедельник обещает стать не только рекордно теплым 9 апреля в истории метеорологических наблюдений в Латвии, но и рекордно теплым днем всей первой декады апреля, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +19..+23 градусов, только в некоторых регионах на побережье будет прохладнее.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до сих пор 9 апреля в стране не регистрировалась температура выше +19 градусов, а национальным рекордом первой декады месяца являются +21,8 градуса 7 апреля 1961 года.

Вечером начиная с юго-западных регионов страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра.

В Риге воздух сегодня прогреется до +22 градусов, вечером в столице также возможны дождь и гроза.