Покупка пропуска в Юрмалу, как квест: На въезде образовались километровые пробки

В минувшие теплые выходные народ массово отправился за первым загаром на юрмальские пляжи. На въезде в курортный город водителей ждало испытание - покупка пропуска (с 1 апреля опять платим за въезд) в пропускном терминале, который настроили по-новому.

Терминалы для приобретения одноразовых пропусков оборудовали техническим устройством, в котором автоводителю необходимо ввести номер автомашины и только потом оплачивать услугу. Это сделано для того, чтобы информация о пропусках на одноразовый въезд стала доступной полиции самоуправления в электронном виде.

Вот эта новинка и завела в тупик водителей, который плясали возле терминалов, бегая от одного к другому с мыслью, что аппарат или банковская карта не работают.

«Я думала, что у меня банковская карта не работает! Не понятно что надо делать. Экран вверху отсвечивает на солнце. Пока девочку не позвала, они не у всех автоматов тоже есть, не знала что мне делать. Налички не было. Короче летом будет «жарко»!», - о своих приключениях делятся пользователи соцсетей.

«Бред какой-то с этими вводами номеров. А в дождь как? Каждый водитель должен выйти из машины, просто просунуть руку в автомату не получается же», - люди высказывают свое недовольство.

«Я сидела на пассажирском сидении и думала, а чего они все бегают», -написала девушка.

«Там вроде фишка в том, что сначала вводишь номер авто, а потом денешку закидываешь. Всё думают наоборот», - водитель-мужчина быстро разобрался в ситуации.

Представляете как будет летом весело? Но выход есть. Нужно отправить смс на номер 1859. Давайте экономить время друг друг.

Напомним, что в Юрмалу можно купить и многоразовые пропуска на портале epakalpojumi.jurmala.lv.

Пропуск на 30 дней стоит 31 евро для транспортного средства массой до 3,5 тонн, для остальных транспортных средств - 43 евро. На весь период (с 01-го апреля по 30-ое сентября) – 107 евро для транспортного средства полной массой до 3,5 тонн, для остальных - 213 евро.